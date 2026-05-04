لبنان میں کوئی جنگ بندی نہیں ہے، حزب اللہ کا اسرائیل کو دو ٹوک پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ لبنان میں بفر زون (محفوظ پٹی) بنانے کی باتیں بے بنیاد ہیں اور ایسا کوئی علاقہ نہ پہلے موجود تھا اور نہ آئندہ قائم ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ لبنان کی خودمختاری اور سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔
حزب اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ لبنان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ٹھوس ضمانتیں درکار ہیں۔
نعیم قاسم نے اس بات کا اعادہ بھی کیا کہ حزب اللہ اپنی مسلح مزاحمت جاری رکھے گی تاکہ اسرائیل کو لبنان میں کسی قسم کی مضبوط موجودگی قائم کرنے سے روکا جا سکے۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں مزاحمت ہی لبنان کے دفاع کی بنیادی حکمت عملی ہے۔
