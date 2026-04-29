ایمرجنسی فون کا بہانہ، نتن یاہو کمرہ عدالت سے رفوچکر ہوگئے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی عدالت کی جانب سے سماعت مؤخر کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے باوجود اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتانیاہو کرپشن مقدمات کی سماعت کے دوران وزارت جنگ جانے کے لیے عدالت سے عارضی طور پر نکل گئے۔
تفصیلات کے مطابق عبرانی اخبار یدیعوت آحارونوت نے کہا ہے کہ صہیونی وزیراعظم بنیامین نتانیاہو نے کرپشن مقدمات کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا کہ انہیں ایک فوری ٹیلیفون کال کے لیے وزارت جنگ کے دفتر جانا ضروری ہے۔
رپورٹ کے مطابق نتانیاہو نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ فون کال کتنی دیر تک جاری رہے گی۔
واضح رہے کہ اس سے قبل جج نے نتانیاہو کی جانب سے سماعت کا وقت تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کردی تھی تاہم عدالت نے انہیں وزارت جنگ جانے کے لیے عارضی طور پر نکلنے کی اجازت دے دی۔
