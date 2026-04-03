حیفا میں تباہی، کریات شمونہ سے اسرائیلی انخلا پر مجبور 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی زبان کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح سے مقبوضہ علاقوں میں واقع کریات شمونہ پر کم از کم پانچ مرتبہ میزائل حملے کیے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق کریات شمونہ میں مقیم اسرائیلی شہریوں نے لبنان کی جانب سے جاری مسلسل میزائل حملوں کے نتیجے میں اس علاقے کو خالی کر دیا ہے۔
حزب اللہ نے بھی مسکاف عام نامی مقام کو نشانہ بنانے کی اطلاع دی ہے۔
دوسری جانب عبرانی ذرائع ابلاغ نے مقبوضہ حیفا میں زور دار دھماکوں اور ایک ایرانی میزائل کے ٹکڑوں کے گرنے کی آوازیں سنے جانے کی خبر دی ہے۔ ان کے مطابق اس میزائل حملے کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔
