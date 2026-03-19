بحرین ایران کو ہرجانہ ادا کرے، اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ میں مستقل نمائندے امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ بحرین نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنی سرزمین استعمال کر کے ایران پر حملے کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور تہران کے تئیں براہ راست ذمہ داری کے مترادف ہے۔
امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری کو ایران کے خلاف ایک نیا حملہ شروع کیا تھا، جس کے نتیجے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہ ای اور سینکڑوں دیگر افراد شہید ہوئے۔
اس حملے میں ایرانی عوام کے اسکولوں، اسپتالوں، مساجد اور دیگر املاک کو نشانہ بنایا گیا۔
ایران نے اس کھلی جارحیت کے جواب میں، اسرائیل اور خطے میں امریکی اڈوں کے خلاف وعدہ صادق 4 آپریشن شروع کیا ہے، اور یہ آپریشن ابھی جاری ہے۔
