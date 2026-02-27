ہر جارح کو کچلنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، شہباز شریف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی جانب سے افغانستان کی سرزمین کے اندر فضائی حملوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔
رپورٹ کے مطابق، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اعلان کیا کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر متجاوز کو کچلنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہیں، جو کسی بھی خطرے یا جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک کی تیاری کا واضح اشارہ ہے۔
شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم ہر خطرے سے مقابلے میں فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی خودمختاری اور قومی سلامتی کو خطرے میں نہیں پڑنے دیا جائے گا۔ ہماری مسلح افواج پیشہ ورانہ مہارت، اعلیٰ تربیت اور مؤثر دفاعی حکمت عملیوں سے لیس ہیں اور کسی بھی ذریعے سے آنے والے خطرے کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
سخت لہجے کے باوجود وزیر اعظم نے ایک بار پھر زور دیا کہ پاکستان علاقائی امن کا پابند ہے، تاہم اپنی خودمختاری اور سرحدی سلامتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔
انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے فوجی اقدامات وطن کے دفاع اور ہر قسم کی جارحیت سے تحفظ کے دائرے میں انجام دیے جاتے ہیں۔
