ایران پر حملہ ہوا تو ہم پر حملہ سمجھا جائے گا، حزب اللہ کا دوٹوک اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کے متعدد ذرائع نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکا کی کسی بھی ممکنہ کارروائی سے متعلق جماعت کا سرکاری مؤقف پہلے ہی سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کی جانب سے بیان کیا جا چکا ہے اور اس حوالے سے اب تک کوئی نئی پیش رفت سامنے نہیں آئی۔
نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بات کرنے والے ان ذرائع نے زور دے کر کہا کہ حزب اللہ امریکا کی جانب سے ایران پر کسی بھی حملے کو حزب اللہ پر حملہ تصور کرے گی، تاہم وہ پیشگی طور پر حالات پر کوئی فیصلہ صادر نہیں کرے گی اور اس کا حتمی مؤقف زمینی صورتحال اور واقعات کے رخ کے مطابق طے کیا جائے گا۔
ذرائع نے مزید کہا کہ بعض عناصر موجودہ حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلے سے تیار کردہ اور من گھڑت بیانیوں کے ذریعے، جن کے ساتھ دھمکی آمیز انداز بھی شامل ہوتا ہے، حزب اللہ کے گرد ماحول کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ان ذرائع نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حزب اللہ لبنان کے قومی مفادات کے حوالے سے حساس اور پرعزم ہے۔
