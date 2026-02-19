ایران کی فوجی اور اقتصادی تیاری 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں بڑھ گئی، نائب صدر

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے سینئر نائب صدر رضا عارف نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران اس عمل میں عزت، مصلحت اور حکمت کے اصول کے تحت حرکت کر رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ملک کی اقتصادی اور دفاعی تیاری ۱۲ روزہ جنگ کے زمانے کے مقابلے میں کافی بڑھ گئی ہے اور یہ صلاحیتیں جوہری مذاکرات کی ٹیم کے لیے اہم پشت پناہ فراہم کرتی ہیں۔
عارف نے کہا کہ موجودہ ملکی حالات جنگ کے ابتدائی دنوں سے قابل موازنہ نہیں ہیں اور آج کی دفاعی اور اقتصادی طاقت فیصلے کرنے میں مستحکم بنیاد ہے۔
انہوں نے کہا کہ جنوری میں دہشت گرد واقعات میں جان بحق افراد کی فہرست جاری کرنا اور ان کے چہلم کی تقریب منعقد کرنا غیرمعمولی اقدام تھا۔ اعلیٰ حکومتی اہلکاروں اور معاونین نے متوفی افراد کے اہل خانہ کے گھروں کا دورہ کیا، ہمدردی کا اظہار کیا اور اُن کا حوصلہ بڑھایا۔
