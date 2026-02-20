ایران پر امریکی حملہ آگ کے ساتھ کھیلنے کے مترادف، روس کا سخت انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر کوئی نیا فوجی حملہ کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے اور یہ صورتحال خطے میں تناؤ کو بڑھا سکتی ہے، جو کہ حقیقتاً آگ کے ساتھ کھیلنے جیسی ہے۔
انہوں نے سعودی عرب کی ٹیلی ویژن چینل العریبیہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ اس طرح کے حملے کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اور اس سے تنازعات مزید جنم لے سکتے ہیں۔ لاوروف نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی کہ پہلے سے ہی ایران کے جوہری مقامات پر حملے ہو چکے ہیں جنہیں بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی (IAEA) کے کنٹرول میں رکھا گیا تھا، اور ان پر حملوں سے حقیقی خطرات پیدا ہوئے۔
لاوروف نے بتایا کہ خطے کے عرب ممالک اور خلیجی ریاستیں بھی کشیدگی میں اضافے کے خلاف ہیں کیونکہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ حالات مزید بگڑ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی تناؤ میں اضافے کا خواہاں نہیں ہے اور سب اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ایک خطرناک کھیل ہے جس کے نتائج ناقابل پیشگوئی ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ کشیدگی بڑھنے سے گزشتہ برسوں میں خطے میں بعض مثبت اقدامات، خاص طور پر ایران اور بعض ہمسایہ ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری، متاثر ہو سکتی ہے۔
لاوروف کے اس بیان کا وقت اُس سیاسی پس منظر میں آیا ہے جب واشنگٹن اور تہران کے نمائندے جنیوا میں غیر مستقیم مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ تناؤ کو کم کیا جا سکے اور ایران کے پرامن جوہری پروگرام کے حوالے سے مسائل حل ہوں۔
آپ کا تبصرہ