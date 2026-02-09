ایرانی ہلالِ احمر میں امدادی اور ریسکیو ڈرونز شامل

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی ہلالِ احمر سوسائٹی کے امدادی و ریسکیو ادارے میں پیر کے روز 100 جدید ڈرونز شامل کر دیے گئے۔
اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں ایران کی ہلالِ احمر سوسائٹی کے سربراہ پیر حسین کولیوند نے شرکت کی اور نئے ڈرونز کو باقاعدہ طور پر ادارے کے حوالے کیا۔
تقریب میں ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائی نیک بھی موجود تھے۔
ان ڈرونز کی شمولیت سے قدرتی آفات، ہنگامی حالات اور امدادی کارروائیوں کے دوران ریسکیو آپریشنز کو مزید مؤثر اور تیز تر بنانے میں مدد ملے گی۔
حکام کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ ڈرونز متاثرہ علاقوں کی نگرانی، امدادی سامان کی فراہمی اور ریسکیو ٹیموں کی رہنمائی میں اہم کردار ادا کریں گے۔
