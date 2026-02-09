تہران میں ایران اور متحدہ عرب امارات کی سیاسی مشاورتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اجلاس میں ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی اور متحدہ عرب امارات کی معاون وزیر برائے سیاسی امور اور خصوصی ایلچی لانا زکی نسیبہ نے شرکت کی۔
ملاقات کے دوران دونوں فریقوں نے گزشتہ سال ابوظبی میں منعقد ہونے والے پہلے سیاسی مشاورتی کمیٹی اجلاس کے نتائج، دوطرفہ تعلقات کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
اس کے علاوہ علاقائی اور عالمی پیش رفت پر بھی گفتگو کی گئی، جس میں بات چیت اور سفارتی ذرائع کے ذریعے خطے میں استحکام اور سلامتی کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
مجید تخت روانچی اور لانا زکی نسیبہ نے تہران اور ابوظبی کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر مشاورت اور روابط کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔
