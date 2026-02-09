آٹھ اسلامی ممالک کی مغربی کنارے سے متعلق اسرائیلی الحاقی منصوبوں کی شدید مذمت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ان ممالک نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ اسرائیل کے یہ اقدامات غیر قانونی الحاق کی کوششوں کو تیز کر رہے ہیں اور فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کا باعث بن رہے ہیں۔
بیان میں واضح کیا گیا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا کوئی قانونی حق یا خودمختاری نہیں ہے۔
وزرائے خارجہ نے خبردار کیا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیاں اور غیر قانونی اقدامات خطے میں تشدد اور کشیدگی کو مزید ہوا دے رہے ہیں۔
بیان میں ان ممالک نے اسرائیلی اقدامات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہیں، دو ریاستی حل کو نقصان پہنچاتے ہیں اور فلسطینی عوام کے ناقابلِ تنسیخ حق پر حملہ ہیں، جس کے تحت انہیں 4 جون 1967 کی سرحدوں کے اندر ایک آزاد اور خودمختار ریاست قائم کرنے کا حق حاصل ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ یہ اقدامات خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں کو بھی سبوتاژ کر رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ