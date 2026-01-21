پاکستان ایرانی عوام کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑا ہے، پاکستانی وزیرِ دفاع

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خواجہ محمد آصف نے مزید کہا کہ یہی خصوصیات ایرانی قوم کو درپیش تمام چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت فراہم کرتی ہیں اور پاکستان ایران کے استحکام، خودمختاری اور ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری نے حکومتِ پاکستان اور پاکستانی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران پاکستان کی جانب سے حمایت اور خیرسگالی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔
انہوں نے ایرانی امور کے حوالے سے پاکستان کے اصولی اور دیرینہ مؤقف کو سراہا اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعاون اور دوستی کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ملاقات کے اختتام پر دونوں فریقین نے خطے میں امن، استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے روابط برقرار رکھنے اور مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔
