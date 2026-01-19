جاپان کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ تحلیل کردی

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، جاپان کے وزیراعظم نے آج پیر کو اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو ملک کی پارلیمنٹ تحلیل کریں گے اور اخراجات میں کمی، مختلف پالیسیوں میں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جلد انتخابات کرائیں گے۔
خبر ایجنسی کے مطابق، جاپان کی پہلی خاتون وزیراعظم نے وزیراعظم کی تقرری کے صرف تین ماہ بعد انتخابات کا اعلان کیا ہے۔
وزیراعظم تاکاچی نے ایک پریس کانفرنس میں کہاکہ آج، وزیراعظم کے طور پر میں نے 23 جنوری کو ایوانِ سفلی تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں پارلیمنٹ کے تمام 465 نشستیں منتخب کی جائیں گی۔ یہ وزیراعظم تاکاچی کے وزیراعظم بننے کے بعد ان کا پہلا الیکشن ہوگا۔
قبل از وقت انتخابات کا اعلان وزیراعظم کو اپنی پارٹی، لبرل ڈیموکریٹک پارٹی (LDP) پر گرفت حاصل کرنے اور اپنی کمزور اتحاد کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔
