تہران؛ فسادات کی آڑ میں اسرائیلی نیٹ ورک بے نقاب، موساد کا اہم ایجنٹ گرفتار

مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، تہران میں حالیہ فسادات کی آڑ میں تخریبی سرگرمیوں میں مصروف موساد سے وابستہ ایک ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم نے، جس کا تعلق جرمنی میں مقیم ایک تنظیم سے بتایا جاتا ہے، اعتراف کیا کہ اس نے اپنی جاسوسی کی سرگرمیوں کا آغاز انسٹاگرام سے کیا، جہاں وہ مخصوص پوسٹس کو پسند کرنے والے افراد کی نشاندہی کرتا تھا۔
ایرانی سیکیورٹی فورسز نے ملزم کو اس وقت رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جب وہ تہران میں ہنگامہ آرائی کرنے والے افراد کے درمیان چھپ کر کارروائیاں کر رہا تھا۔ ملزم کے اعترافات کے مطابق، اسے بھرتی کرنے، تربیت دینے اور موساد کے عناصر کے ساتھ رابطے کے لیے جدید طریقے استعمال کیے گئے۔
اپنے مشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے ملزم نے کہا کہ اسے پہلے لوگوں کے گھروں تک جانے کا کہا گیا، لیکن جلد ہی ہدایات تبدیل کر دی گئیں اور اسے بازاروں میں آپریشنز منتقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ تمام مشن مکمل طور پر رقم کی ادائیگی پر مبنی تھے اور اسے جاسوسی کی تمام تکنیکیں موبائل فون کے ذریعے سکھائی گئی تھیں۔
ملزم نے یہ سنسنی خیز دعویٰ بھی کیا کہ اس کے موبائل فون میں ایسی صلاحیت موجود تھی جس کے ذریعے وہ قریبی سگنلز موصول کر سکتا تھا اور اپنے آس پاس موجود فون نمبرز کی شناخت کر لیتا تھا۔ اسے ان نمبرز کے ذریعے مخصوص افراد سے رابطہ کرنے کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔
