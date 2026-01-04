امریکہ میں ونزوئلا پر فوجی کارروائی کے خلاف عوامی احتجاج

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، وینزویلا پر حملوں اور صدر مادورو کے اغوا کے خلاف امریکہ میں عوام نے احتجاج کیا۔
تفصیلات کے مطابق امریکی ریاست الینوائے کے شہر راکفورڈ میں عوام کی بڑی تعداد نے وینزویلا کے خلاف ٹرمپ کی فوجی کارروائی پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے وینزویلا کے خلاف جنگ نامنظور کے نعرے لگاتے ہوئے امریکی حکومت کی مداخلت پسندانہ پالیسیوں کی شدید مذمت کی۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ اقدام امریکی آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے نہ صرف امریکی شہریوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوسکتا ہے بلکہ یہ تیل کے مفادات کے لیے کی جانے والی غیر قانونی بیرونی مداخلت کی بھی عکاسی کرتا ہے۔
یاد رہے کہ امریکہ نے جمعہ کی شب وینزویلا پر حملہ کرکے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو اغوا کیا، جس پر عالمی سطح پر شدید ردعمل سامنے آیا۔
متعدد ممالک نے اس اقدام کو اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا ہے۔
آپ کا تبصرہ