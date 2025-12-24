غاصب صیہونیوں کا مسجد الاقصٰی کو یہودیوں کے لیے مختص کرنے کی سازش 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، قدس شہر اور خاص طور پر مسجد اقصیٰ ایک بار پھر قابض صیہونی حکومت کی غاصبانہ پالیسیوں کا شکار بن رہی ہے۔
مسجد اقصیٰ کے صحنوں پر صیہونی آباد کاروں کے حملوں کے اوقات شام تک بڑھانے کے سرکاری اعلان کے ساتھ اس بار ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اس اقدام کو "وقت کی تقسیم" کو مسلط کرنے اور اس مقدس مقام کی مذہبی اور تاریخی شناخت میں بنیادی تبدیلی کی راہ ہموار کرنے کی راہ پر ایک اعلیٰ قدم کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔
اس مؤقف کا اعلان صیہونی حکومت کے نام نہاد وزیر انصاف اور نائب وزیر اعظم یاریو لیون نے حنوکا کے تہوار کی آخری شمع روشن کرنے کی تقریب میں اور باب المغاربہ کے سامنے جو کہ آباد کاروں کے حملوں کے اہم دروازوں میں سے ایک ہے، کا اعلان کیا۔
اپنی تقریر میں، لیون نے مسجد اقصیٰ کی کامیابیوں کو درج کیا اور واضح طور پر حکومت کے داخلے کے اوقات کو بڑھانے اور یہودی تلمودی رسومات کے انعقاد کے بارے میں واضح طور پر بات کی، بشمول شام اور رات میں؛ ایک اقدام جس کا مقصد آباد کاروں کی زیادہ سے زیادہ شرکت کو آسان بنانا اور ان کی موجودگی کو ادارہ جاتی بنانا ہے۔
بیت المقدس کے مسائل پر تحقیق کرنے والے زیاد ابحیص کے مطابق، ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت مسجد اقصیٰ پر چھاپے کو سیکیورٹی یا عارضی اقدام نہیں، بلکہ ایک ساختی سیاسی مذہبی منصوبے کا حصہ سمجھتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس پالیسی کی جڑیں 2012 اور 2013 میں قانون سازی کی کوششوں میں واپس جاتی ہیں، جب مفدال جماعت کے نمائندوں نے مسجد اقصیٰ کی مکمل وقتی تقسیم کا مطالبہ کیا تھا۔ ایک ایسا منصوبہ جو اگرچہ اس وقت قانون میں نافذ نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ اور زبردستی نافذ کیا گیا۔
اس محقق کے مطابق، آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ تجرباتی مرحلے سے منظم اور بامقصد نفاذ کے مرحلے میں ٹائم ڈویژن پروجیکٹ کی منتقلی ہے۔ درمیانی مدت کا مقصد مسلمانوں اور یہودیوں کو مسجد میں داخل ہونے کے لیے مساوی وقت لگانا ہے، جو دراصل مسجد اقصیٰ کے اسلامی تشخص کو مکمل طور پر ختم کرنے کے راستے پر ایک عبوری مرحلہ ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں ہوتی ہے جب گزشتہ برسوں کے دوران بنجمن نیتن یاہو سمیت اسرائیلی حکام نے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم، زمینی حقائق ان دعوؤں کے برعکس ظاہر کرتے ہیں: چھاپوں کے اوقات میں بتدریج اضافہ، رمضان کے مہینے میں حملوں کا نفاذ اور مسلمان نمازیوں کے خلاف پابندیوں میں توسیع۔
