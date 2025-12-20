صدر پزشکیان کا قطر کے قومی دن پر امیر قطر کو تہنیتی پیغام، تہران–دوحہ تعاون کے فروغ پر تاکید

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قطر کے قومی دن کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور قطری عوام کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں ایران اور قطر کے درمیان تعلقات کو مزید وسعت دینے اور گہرا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔
صدر پزشکیان نے اپنے پیغام میں ایران اور قطر کے درمیان تاریخی تعلقات، سیاسی و ثقافتی روابط اور عوامی سطح پر روابط کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ مضبوط بنیادیں دوطرفہ اور کثیرالجہتی تعاون کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہیں۔
انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے حکام کے عزم اور مشترکہ ارادے کے نتیجے میں تہران اور دوحہ کے تعلقات تمام شعبوں میں مسلسل ترقی کریں گے اور مزید مضبوط ہوں گے۔
صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران خطے میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون، باہمی احترام اور مشترکہ مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے، اور قطر اس حکمتِ عملی میں ایک اہم شراکت دار کی حیثیت رکھتا ہے۔
آپ کا تبصرہ