بہت جلد خوزستان وارشپ بحری بیڑے میں شامل ہوگا، ایڈمرل شہرام ایرانی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی نے اتوار کی صبح کہا کہ دشمن ایرانی معاشرے میں تفرقہ ڈالنے اور اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنے اسٹریٹجک مقاصد کو آگے بڑھا سکیں۔
انہوں نے ایران کی بحری معیشت اور بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی پانیوں میں مسلسل اور مؤثر انداز میں ایرانی جہازوں کے لیے اسکواٹ مشنز انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ اسکواٹس ایران کے قریب تک محدود تھے لیکن آج ایرانی بحریہ دنیا بھر میں جہازوں کو اسکواٹ کر رہی ہے۔
ایڈمرل شہرام ایرانی نے ایران کی بحری طاقت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی بحری ٹاسک فورسز اس وقت مشرقِ دور اور افریقی پانیوں میں مشترکہ مشقوں میں مصروف ہیں۔
بحریہ کی بڑھتی ہوئی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے تصدیق کی کہ خوزستان وار شپ، جو کردستان وار شپ کا جڑواں جہاز ہے، جلد ہی ایرانی بحری بیڑے میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے فعال ہونے کے بعد ایران مزید طویل فاصلے کی بحری مشنز انجام دینے کے قابل ہو جائے گا۔
آپ کا تبصرہ