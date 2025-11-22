جی–20 اجلاس میں امریکہ کی عدم شرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جنوبی افریقہ 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی افریقہ کی حکومت نے زور دیا ہے کہ جوہانسبرگ میں منعقدہ جی–20 اجلاس میں امریکہ کی غیر حاضری ہرگز کوئی اثر نہیں ڈالے گی۔
ذرائع نے مزید کہا کہ پریٹوریا امریکہ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرے گا کہ وہ اجلاس کے اختتامی نشست میں شرکت کرے۔
قابل ذکر ہے کہ جی–20 سربراہی اجلاس جوہانسبرگ، جنوبی افریقہ میں شروع ہوا ہے؛ یہ پہلا اجلاس ہے جو براعظم افریقا میں منعقد ہو رہا ہے۔
اس سال کا اجلاس واشنگٹن اور یورپی یونین کے درمیان یوکرین کے مستقبل پر اختلافات اور برازیل میں ماحولیاتی مذاکرات ناکامی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔
اس اجلاس میں عالمی رہنما شریک ہیں، جن میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، چین کے وزیر اعظم لی چیانگ، برازیل کے صدر لولا دا سیلوا اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان شامل ہیں۔
تاہم، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی افریقہ کی ترجیحات تجارتی تعاون اور ماحولیاتی اقدامات کے حوالے سے امریکہ کی پالیسیوں سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اسی وجہ سے صدر نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
جی–20 میں 19 رکن ممالک اور یورپی یونین شامل ہیں۔ افریقی یونین بھی بعض اجلاسوں میں مہمان اور ناظر کے طور پر شرکت کرتی ہے۔
