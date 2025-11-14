عراق میں انتخابات کے بعد حکومت سازی کے چار مراحل  

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق میں پارلیمانی انتخابات کے بعد ابتدائی نتائج کے اعلان کے ساتھ ہی ملک کا سیاسی عمل ایک پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جو قانونی اعتراضات سے شروع ہو کر نئی حکومت کے قیام پر ختم ہوگا۔
ابتدائی نتائج کے مطابق، سب سے زیادہ نشستیں (۴۶) "الإعمار والتنميه" کو ملی ہیں جس کی قیادت موجودہ وزیرِاعظم محمد شیاع السودانی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد "دولت قانون" (نوری المالکی) اور "التقدم" (محمد الحلبوسی) کی فہرستیں ہیں۔
حکومت سازی کے چار مراحل
حمید الصائغ، ماہرِ قانون، نے کہا کہ انتخابات کے بعد حکومت سازی کا عمل چار بنیادی مراحل پر مشتمل ہے:
1. اعتراضات اور توثیق: ابتدائی نتائج پر اعتراضات اور پھر وفاقی عدالت کی جانب سے توثیق۔
2. پارلیمان کا اجلاس: صدرِ جمہوریہ نئے پارلیمان کو دعوت دے گا، پہلی نشست میں اسپیکر اور دو نائبین کا انتخاب ہوگا۔
3. صدر کا انتخاب: پارلیمان دو تہائی اکثریت سے صدر منتخب کرے گا، جو سب سے بڑی پارلیمانی فہرست کے نامزد کو حکومت بنانے کی ذمہ داری دے گا۔
4. گفتگو و اتحاد سازی: کامیاب جماعتیں حکومت سازی کے لیے مذاکرات کریں گی۔
قانونی تفصیلات
امیدواروں کو نتائج پر اعتراض کے لیے ۳ دن کا وقت دیا گیا ہے، جس کے بعد عدالتی کمیٹی کے پاس ۱۰ دن ہیں تاکہ اعتراضات کا جائزہ لے کر نتائج کو حتمی شکل دے۔
صدرِ جمہوریہ نتائج کی توثیق کے بعد ۱۵ دن کے اندر پارلیمان کو اجلاس کے لیے بلائے گا۔
اسپیکر اور نائبین کا انتخاب نصف + ایک ووٹ سے ہوگا۔
صدر کا انتخاب ۳۰ دن کے اندر دو تہائی اکثریت (۲۲۰ ووٹ) سے ہوگا۔ یہ منصب روایتی طور پر کردوں کے پاس ہوتا ہے۔
صدر منتخب ہونے کے بعد ۱۵ دن کے اندر سب سے بڑی پارلیمانی فہرست کے نامزد کو وزارتِ عظمیٰ کی ذمہ داری دی جائے گی۔ یہ منصب روایتی طور پر شیعہ جماعتوں کے پاس ہوتا ہے۔
وزیرِاعظم کے پاس کابینہ تشکیل دینے اور پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ۳۰ دن کی مدت ہوگی۔
ممکنہ تاخیر اور ۲۰۲۱ کا منظرنامہ
انتخابی امور کے محقق محمد عواد، نے کہا کہ موجودہ پیچیدگیوں کے باعث حکومت سازی میں تاخیر ممکن ہے، جیسا کہ ۲۰۲۱ کے انتخابات کے بعد ہوا تھا۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان سخت مقابلہ اور قریبی نتائج اس تاخیر کا سبب بن سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ بین الاقوامی طاقتوں کے مؤقف بھی آئندہ سیاسی سمجھوتوں اور خاص طور پر وزیرِاعظم کے انتخاب پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس لیے بعد از انتخابات مرحلہ نشیب و فراز سے خالی نہیں ہوگا۔
آپ کا تبصرہ