شمالی کوریا کا طاقتور ترین براعظمی بیلسٹک میزائل کی نمائش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، شمالی کوریا نے اپنی 80 ویں سالگرہ کی فوجی پریڈ میں سب سے طاقتور براعظمی بیلسٹک میزائل «ہواسونگ 20» کی نمائش کی۔ اس پریڈ میں شمالی کوریا کے رہنما کیم جونگ اُن کے ساتھ روس اور چین کے اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔
اس پریڈ کا اہتمام حاکم جماعت «ورکرز پارٹی» کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا۔ پریڈ کے دوران شمالی کوریا کی جدید ترین عسکری طاقت بھی نمائش میں لائی گئی، جس میں کروز میزائل، ڈرون لانچنگ گاڑیاں، زمین سے زمین اور زمین سے ہوا میزائل شامل تھے۔
روسی نائب صدر دمیتری میدوڈف، چین کے وزیراعظم لی چیانگ اور ویتنام کے کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تو لام بھی کیم جونگ اُن کے ساتھ موجود تھے۔
کیم جونگ اُن نے پریڈ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شمالی کوریا کی ناقابل شکست فوج پارٹی کی کوششوں کو تقویت دیتی رہی اور مستقبل کو روشن بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ روس میں ہماری افواج کی موجودگی اور بیرونی محاذوں پر حاصل کی گئی کامیابیاں ہمارے نظریاتی اور روحانی عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔
