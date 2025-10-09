غزہ جنگ بندی معاہدہ؛ قابض افواج انخلا پر مجبور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی فوجی ریڈیو نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں موجود صہیونی افواج کو آئندہ دنوں میں مکمل انخلا اور پچھلی دفاعی لائنوں میں واپسی کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔
ترجمان فوج کے مطابق سیاسی قیادت کی ہدایات اور تازہ حالات کے تجزیے کی روشنی میں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں، جب کہ مستقبل قریب میں نئی تعیناتی کی اصلاح شدہ لائنوں پر منتقلی بھی کی جائے گی۔
عبرانی چینل کان نے بھی تصدیق کی ہے کہ غزہ پٹی سے فوج کے انخلا کی عملی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ اس سلسلے میں صہیونی کابینہ کی سلامتی کونسل آج شام بیت المقدس کے وقت کے مطابق پانچ بجے جنگ بندی معاہدے پر غور کے لیے اجلاس کرے گی۔
واضح رہے کہ گزشتہ شب حماس نے اعلان کیا تھا کہ شرمالشیخ مذاکرات میں غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت قابض افواج کا انخلا، انسانی امداد کی ترسیل اور قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی تصدیق کی ہے کہ اسرائیل اور حماس نے جنگ بندی کے ابتدائی مرحلے پر اتفاق کر لیا ہے، اور تمام صہیونی قیدی جلد رہا کر دیے جائیں گے۔
آپ کا تبصرہ