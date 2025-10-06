اسنیپ بیک میکانزم صرف کاغذی کاروائی، عملی طور پر ناکام ہوگا، سابق امریکی عہدیدار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اوباما حکومت میں ایران کے خلاف پابندیوں کے مرکزی منصوبہ ساز اور پالیسی کے ماہر رچرڈ نفیو نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنا کاغذ پر تو مؤثر لگتا ہے، لیکن حقیقت میں کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔
نفیو کے مطابق، اس کے نفاذ کے لیے مغربی ممالک کے سفارتکاروں اور ماہرین کے درمیان مکمل تعاون ضروری ہوگا، کیونکہ ایران کے ساتھ ساتھ چین اور روس بھی اسے ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ سیکورٹی کونسل کی پابندیوں کی واپسی بذات خود عملی اثر نہیں رکھتی اور عالمی تعاون کے بغیر یہ صرف سیاسی اور علامتی اقدام بن جائے گا۔
نفیو سمیت امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ 2012 سے 2015 کے دوران وسیع پابندیوں کے اثرات آج کے حالات سے مختلف ہیں۔ آج عالمی معیشت اور توانائی کی مارکیٹ میں ایران کی اہمیت زیادہ ہے، اور چین و روس نہ صرف نئی پابندیوں میں تعاون نہیں کریں گے بلکہ انہیں ناکام بنانے کی کوشش کریں گے۔
آپ کا تبصرہ