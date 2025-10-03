غزہ پر صہیونی فوج کے فضائی و توپخانے کے حملے جاری

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غزہ کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوج کے وسیع پیمانے پر فضائی اور توپخانے کے حملے جاری ہیں، جن میں غزہ شہر کا شمال مغرب اور خان یونس بھی شامل ہیں۔ الجزیرہ کے رپورٹرز کے مطابق شمال مغرب میں شدید فائرنگ کے ساتھ بموں سے بھی لوگوں نشانہ بنایا گیا۔
فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ خان یونس، غزہ کے جنوب میں واقع، فضائی حملوں اور بم سے لیس روبوٹس کے دھماکوں کا ہدف رہا، جس کے نتیجے میں ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ شہر غزہ کے مشرقی محلہ التفاح اور اردوگاه النصیرات کے شمالی و وسطی علاقے بھی شدید توپخانے کے حملوں کی زد میں آئے۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جنگی طیارے اور بحری جہاز نصیرات کے ساحلی علاقے کو نشانہ بنا رہے ہیں، جبکہ شمالی غزہ اور النفق کی سڑکوں میں بم سے لیس روبوٹس کے متعدد دھماکے ہوئے۔ خان یونس اور شہر کے مرکزی و شمالی علاقوں میں رات کے وقت فضائی و توپخانے کی کارروائیاں بھی جاری رہیں۔
مدرسہ الفلاح، محلہ الزیتون میں امدادی ٹیمیں بھی حملوں کا نشانہ بنیں، اور اسرائیلی بحری جہاز نصیرات کے ساحل پر گولہ باری کر رہے ہیں۔
