  1. دنیا
30 ستمبر، 2025، 8:27 AM

مزاحمتی حملوں میں صہیونی ٹینک تباہ، فوجی دستے کو بھاری جانی نقصان

مزاحمتی حملوں میں صہیونی ٹینک تباہ، فوجی دستے کو بھاری جانی نقصان

قابض اسرائیلی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ شمالی غزہ میں فلسطینی مزاحمتی افواج کی ایک خصوصی کارروائی میں اس کے 11 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، غاصب صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے شمالی علاقے میں فلسطینی مزاحمتی فورسز کی خصوصی کارروائی کے دوران کم از کم ۱۱ صہیونی فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے پانچ کی حالت تشویشناک ہے۔

رپورٹ کے مطابق، گزشتہ روز فلسطینی مزاحمت کاروں نے قریبی فاصلے سے صہیونی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اس کارروائی کے دوران انہوں نے ایک صہیونی ٹینک پر دو بم نصب کر کے اسے دھماکے سے اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد مزاحمتی فورسز نے دیگر صہیونی فوجیوں پر فائرنگ شروع کر دی۔

یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی فلسطینی مجاہدین کی کارروائی میں کم از کم دو صہیونی فوجیوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی تھی۔

News ID 1935664

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو