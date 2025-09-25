برطانیہ میں صنعتی کمپلیکس میں شدید دھماکہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوینڈن کے ایک صنعتی کمپلیکس میں ایک بڑے گودام میں شدید دھماکہ ہوا۔ پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس خدمات فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔
پولیس نے علاقے کو خالی کرانے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس نے کہا ہے کہ قریبی رہائشی علاقوں کے مکینوں کو خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس نے مقامی رہائشیوں سے ہدایت کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، تمام کھڑکیاں بند کریں اور اپنی حفاظت کے لیے صنعتی کمپلیکس کے قریب نہ جائیں۔
ڈورسٹ ولچائر فائر سروس کے مطابق، کم از کم ۱۰ فائر ٹینڈرز اور خصوصی گاڑیاں، جن میں ایئر بریس اور واٹر ٹینک شامل ہیں، آگ پر قابو پانے کے لیے موقع پر موجود ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، فائر فائٹرز بڑی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک دھماکے کی ممکنہ وجوہات اور ہونے والے نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔
آپ کا تبصرہ