  1. دنیا
25 ستمبر، 2025، 11:33 AM

برطانیہ میں صنعتی کمپلیکس میں شدید دھماکہ

برطانیہ میں صنعتی کمپلیکس میں شدید دھماکہ

اسکائی نیوز نیٹ ورک نے برطانیہ کے شہر سوینڈن میں ایک صنعتی کمپلیکس میں شدید دھماکے اور آگ لگنے کی خبر دی ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سوینڈن کے ایک صنعتی کمپلیکس میں ایک بڑے گودام میں شدید دھماکہ ہوا۔ پولیس، فائر بریگیڈ اور ایمبولینس خدمات فوری طور پر جائے وقوعہ پر پہنچ گئیں۔

پولیس نے علاقے کو خالی کرانے کا اعلان کیا ہے، تاہم اس نے کہا ہے کہ قریبی رہائشی علاقوں کے مکینوں کو خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس نے مقامی رہائشیوں سے ہدایت کی کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، تمام کھڑکیاں بند کریں اور اپنی حفاظت کے لیے صنعتی کمپلیکس کے قریب نہ جائیں۔

ڈورسٹ ولچائر فائر سروس کے مطابق، کم از کم ۱۰ فائر ٹینڈرز اور خصوصی گاڑیاں، جن میں ایئر بریس اور واٹر ٹینک شامل ہیں، آگ پر قابو پانے کے لیے موقع پر موجود ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، فائر فائٹرز بڑی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی تک دھماکے کی ممکنہ وجوہات اور ہونے والے نقصان کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔

News ID 1935558

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو