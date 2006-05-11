رہبر معظم انقلاب اسلامي نے تہران ميں كتاب كي انيسويں بين الاقوامي نمائشگاہ كا دورہ كيا

مہرخبررساں ايجنسي كے سياسي نامہ نگار كي رپورٹ كے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اللہ العظمي خامنہ اي نے تہران ميں كتاب كي انيسويں بين الاقوامي نمائشگاہ كے مختلف شعبوں كا دورہ كيا
رہبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اللہ العظمي خامنہ اي نے تہران ميں كتاب كي انيسويں بين الاقوامي نمائشگاہ كا دورہ كيا
مہرخبررساں ايجنسي كے سياسي نامہ نگار كي رپورٹ كے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت اللہ العظمي خامنہ اي نے تہران ميں كتاب كي انيسويں بين الاقوامي نمائشگاہ كے مختلف شعبوں كا دورہ كيا
News Code 324774
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