ایشین گیمز میں ایرانی باسکٹ بال ٹیم نے کانسی کا تمغہ جیت لیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، 20ویں ایشین گیمز کے باسکٹ بال مقابلے آج اتوار 20 ستمبر کو تیسری پوزیشن کے میچ کے انعقاد کے ساتھ جاری رہے۔ اس مرحلے میں ایرانی قومی باسکٹ بال ٹیم نے آیچی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں چین کا مقابلہ کیا اور اسے 79 کے مقابلے میں 70 پوائنٹس سے شکست دے دی۔ اس میچ کا پہلا ہاف چین کی 31-29 کی برتری کے ساتھ ختم ہوا۔
ایران اور چین کی قومی باسکٹ بال ٹیموں کے درمیان میچ کا مکمل نتیجہ درج ذیل ہے:
ایران 79 - چین 70
اس طرح ایرانی قومی باسکٹ بال ٹیم نے چین کو شکست دے کر ایشین گیمز 2026 میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کر لیا اور ان کھیلوں میں ایرانی ٹیم کا یہ پہلا تمغہ ہے۔
ایرانی ٹیم نے گزشتہ ایشین گیمز میں پانچویں پوزیشن حاصل کی تھی، تاہم اس سے قبل ایشین گیمز کے مختلف ادوار میں وہ 2 چاندی اور 3 کانسی کے تمغے جیت چکی تھی۔
ایرانی قومی باسکٹ بال ٹیم ایشین گیمز کی تیسری پوزیشن کے مرحلے میں اس وقت پہنچی جب اس سے قبل وہ 3 میچ جیت اور 2 میں شکست کھا چکی تھی۔
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