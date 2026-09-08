مقبولیت میں شدید کمی کے باوجود، ٹرمپ کا وسط مدتی انتخابات میں جیت کر امریکہ کو بچانے کا دعویٰ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا ہے کہ سب کو یومِ مزدور مبارک، حتیٰ کہ ان انتہا پسند بائیں بازو کے دیوانوں، کمیونسٹوں اور احمق ڈیموکریٹس کو بھی، جو ہمارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔
ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ پاگل لوگ دس سال کی جدوجہد کے بعد آخرکار یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ کا محبوب صدر (یعنی میں!) فتح کا راستہ جانتا ہے! اب تک انہیں تھک کر چور ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ وہ امریکہ کو تباہی کی طرف لے جانے کے لیے اپنی آخری کوشش کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے ان تمام شائع شدہ سروے رپورٹس کو بھی نظرانداز کیا، جن میں ایران پر غیر قانونی اور مہنگی جارحیت کے باعث اس کی مقبولیت میں نمایاں کمی کی نشاندہی کی گئی ہے۔
انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ہم وسط مدتی انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے اور امریکہ کو بچائیں گے!
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