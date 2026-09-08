واشنگٹن کو ایران کے نئے میزائلوں سے واضح انتباہ مل گیا، محسن رضائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضایی نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے حالیہ دنوں میں ایران کے نئے میزائلوں کے ذریعے ایک واضح انتباہ حاصل کیا ہے۔
محسن رضایی نے سوشل میڈیا پر اپنے ذاتی صفحے پر جاری ایک بیان میں کہا کہ حالیہ دنوں میں امریکا کو ایران کے نئے میزائلوں کے ذریعے واضح پیغام دیا گیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف جاری اقتصادی جنگ کا جواب خلیج فارس کے وسیع علاقے میں بحری ممنوعہ زون قائم کرکے امریکی بحری ناکہ بندی کی حد تک دیا جائے گا۔
ایرانی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری نے خبردار کیا کہ امریکی دباؤ اور اقتصادی جنگ کے مقابلے میں ایران کی حکمتِ عملی میں بھی تبدیلی لائی جا رہی ہے۔
رضایی کے مطابق امریکی بحری جہازوں اور فوجی اڈوں کے خلاف ایران کی عملیاتی پالیسی پر بنیادی نظرثانی کی گئی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اثاثوں اور بحری نقل و حرکت کے حوالے سے ایران کی آئندہ کارروائیاں نئی عملیاتی پالیسی کے مطابق ہوں گی۔
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