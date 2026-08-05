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5 اگست، 2026، 11:30 AM

آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے ایران اور عمان کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت

آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے حوالے سے ایران اور عمان کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت

ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز میں محفوظ بحری آمد و رفت کے لیے راہداریوں کے قیام سے متعلق مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں ممالک ایسے ٹرانزٹ راستوں پر غور کر رہے ہیں جو ساحلی ریاستوں کے خودمختار حقوق اور سکیورٹی خدشات کو مدنظر رکھتے ہوں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سرکاری ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز سے متعلق مذاکرات دونوں ساحلی ممالک کے درمیان جاری ہیں اور ان کا محور جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے داخلی اور خارجی بحری راستوں کا تعین ہے۔

انہوں نے بتایا کہ تکنیکی اور سیاسی سطح پر ہونے والے یہ مذاکرات تعمیری ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں۔

بقائی کے مطابق ایران، عمان کے تعاون سے اس اہم آبی گزرگاہ میں مستقبل کی جہاز رانی کے انتظامات کے لیے ضروری طریقۂ کار اور میکانزم وضع کرنے پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات مکمل ہونے کے بعد حتمی نتائج کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔

ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی صورتحال سے متعلق دونوں ممالک کے درمیان رابطے اور مشاورت مسلسل جاری ہے تاکہ محفوظ اور منظم بحری نقل و حمل کو یقینی بنایا جا سکے۔

News ID 1940552

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