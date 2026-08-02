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2 اگست، 2026، 1:22 PM

16 لاکھ 50 ہزار زائرینِ اربعین وطن واپس لوٹے ہیں

16 لاکھ 50 ہزار زائرینِ اربعین وطن واپس لوٹے ہیں

ایرانی بارڈر پولیس کے کمانڈر علی اکبر جاویدان نے کہا ہے کہ اب تک 16 لاکھ 50 ہزار زائرینِ اربعین چھ سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے ایران واپس آ چکے ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، مہران بارڈر پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سردار علی اکبر جاویدان نے کہا کہ عالمی استکباری قوتوں کی دھمکیوں کے باوجود اس سال اربعین کی تقریبات گزشتہ برسوں کے مقابلے میں زیادہ شاندار انداز میں منعقد ہو رہی ہیں۔

انہوں نے بتایا کہ ایران اور عراق کے درمیان قائم تمام چھ اربعین سرحدی راستوں پر سکیورٹی کی صورتحال مکمل طور پر تسلی بخش اور مستحکم ہے۔

سردار جاویدان کے مطابق اس وقت زائرین کی واپسی کا مرحلہ جاری ہے اور تقریباً 80 فیصد زائرین واپسی کے سفر میں ہیں۔

انہوں نے مزید بتایا کہ اب تک 33 لاکھ زائرین اربعین سرحدی راستوں کے ذریعے ایران سے عراق روانہ ہوئے، جبکہ 16 لاکھ 50 ہزار زائرین واپس ایران پہنچ چکے ہیں۔

News ID 1940517

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