ایرانی شہری کی ہر شہادت کے بدلے ایک امریکی فوجی مارا جائے گا، جنرل عبداللہی کا دوٹوک اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء ہیڈکوارٹر کے کمانڈر میجر جنرل علی عبداللہی نے کہا کہ یہ پالیسی اب محض ایک انتباہ نہیں بلکہ باقاعدہ عسکری نظریہ بن چکی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس اصول کو ہم پہلے ہی دشمن کے سامنے عملی طور پر ثابت کر چکے ہیں، وہ آج سے میدان جنگ کا ایک قطعی اور سرکاری طور پر اعلان شدہ اصول ہے: اسلامی جمہوریہ ایران کے ہر باوقار شہری کی شہادت کے بدلے ایک امریکی فوجی مارا جائے گا۔
امریکی افواج کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے تمہارے لیے جہنم کے مفت اور براہِ راست ٹکٹ تیار کر رکھے ہیں۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی فوج کی جانب سے ایران پر حملوں کا سلسلہ مسلسل تیرہویں رات بھی جاری رہا۔ ان حملوں میں پلوں اور سمندری پانی کو میٹھا بنانے والے پلانٹس سمیت شہری بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں اب تک 55 افراد شہید اور 640 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔
ایران نے اس کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔
جمعہ کے روز سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) اور ایرانی فوج نے الگ الگ بیانات میں کویت، اردن، بحرین اور اربیل میں امریکی افواج کی میزبانی کرنے والے فوجی اڈوں پر حملوں کی اطلاع دی۔
آئی آر جی سی نے ان ممالک میں رہنے والے افراد کو بھی خبردار کیا ہے جہاں امریکی فوجی تعینات ہیں کہ وہ امریکی تنصیبات اور فوجی اڈوں سے کم از کم 500 میٹر دور رہیں، کیونکہ مزید حملوں کا امکان موجود ہے۔
دوسری جانب واشنگٹن نے تصدیق کی ہے کہ اردن میں ایک فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے میں دو امریکی فوجی ہلاک ہوئے جبکہ عراق میں ایک اور امریکی اہلکار مارا گیا۔ تاہم بعض رپورٹس کے مطابق امریکی جانی نقصانات کی حقیقی تعداد سرکاری اعداد و شمار سے زیادہ ہو سکتی ہے۔
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