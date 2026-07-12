آبنائے ہرمز سے گزرنا فی الحال ممکن نہیں، پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی دستوں کی حالیہ غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث آبنائے ہرمز سے گزرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔
اتھارٹی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا کہ ہم تمام معزز درخواست گزاروں کو مطلع کرتے ہیں کہ خطے میں امریکہ کی فوجی فورسز کی حالیہ غیر قانونی نقل و حرکت کے باعث آبنائے ہرمز سے گزرنا فی الحال ممکن نہیں ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ جیسے ہی خطے میں استحکام اور امن بحال ہوگا، تمام درخواستوں کا مقررہ شیڈول کے مطابق جائزہ لیا جائے گا اور ضروری اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔
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