ایرانی عوام کے غصے کے وار دشمن پر مسلسل برسیں گے، جنرل مجید موسوی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر سردار سید مجید موسوی نے رہبر شہید انقلاب کی وداع اور تشییع کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایرانی عوام کے غصے کے وار دشمن پر مسلسل برسیں گے۔
تفصیلات کے مطابق جنرل سید مجید موسوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ رہبر شہید کو غمگین دل کے ساتھ رخصت کرتے ہوئے ہم خدا سے عہد کرتے ہیں کہ ان کی قیادت میں اسلامی معاشرے کے لیے متعین کیے گئے اعلیٰ اہداف کی تکمیل تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی جدوجہد نہیں روکیں گے۔
انہوں نے کہا کہ ہمارا راستہ وہی ہے جس کا اعلان رہبر انقلاب آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای نے کیا ہے، اور دشمن کے ہاتھوں شہید ہونے والا ہر فرد انتقام کی ایک مستقل ذمہ داری ہے۔
جنرل موسوی نے مزید کہا کہ دشمن کو ملنے والے سخت اور غیر متوقع جوابی وار ختم نہیں ہوئے، کیونکہ حق و باطل کی یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ ایرو اسپیس فورس کے جوان ایرانی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے غصے کے وار دشمن پر برساتے رہیں گے۔
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