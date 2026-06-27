عراق اوپیک نہ چھوڑے، نقصان ہمارا ہی ہوگا، عادل عبدالمہدی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کے سابق وزیراعظم عادل عبدالمہدی نے اپنے ملک کو اوپیک سے علیحدگی اختیار کرنے کے ممکنہ نتائج سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا فیصلہ عراق کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔
رپورٹ کے مطابق عادل عبدالمہدی نے ہفتے کے روز سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں لکھا: "اگر ہم اوپیک سے نکل گئے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ ہم تیل کی پیداوار بڑھائیں گے، دوسرے ممالک بھی یہی کریں گے، جس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں رسد بڑھ جائے گی، تیل کی قیمتیں گر جائیں گی اور ہماری تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی کم ہو جائے گی۔"
انہوں نے کہا کہ اوپیک کی بنیاد عراق میں رکھی گئی تھی تاکہ عالمی تیل منڈی کو منظم کیا جا سکے، غیر صحت مند مسابقت پر قابو پایا جائے اور پیدا کرنے والے اور استعمال کرنے والے ممالک کے حقوق کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
سابق عراقی وزیراعظم نے زور دیا کہ عراق کو چاہیے کہ اوپیک کو مضبوط بنا کر اپنے حقوق کا دفاع کرے، نہ کہ اس تنظیم کو کمزور کرنے کی کوشش کرے۔
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