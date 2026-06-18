جو نتن یاہو کو ووٹ دے وہ احمق ہے، صہیونی میڈیا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عبرانی زبان میڈیا ادارے حدشوت بزمان نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ اسرائیل میں جو بھی شخص انتخابات میں بنیامین نتن یاہو کو ووٹ دیتا ہے وہ یا تو بے عقل ہے یا احمق۔
اس میڈیا ادارے نے مزید سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بابون نامی بندر کی قسم ان لوگوں سے زیادہ عقلمند ہے جو نتن یاہو کو ووٹ دیتے ہیں، تاہم بعد میں وضاحت کی گئی کہ یہ بات دنیا بھر کے بابون بندروں کی توہین کے مترادف بھی ہے۔
اسی طرح عبرانی میڈیا والا نے اپنی رپورٹ میں نتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سنجیدگی سے غور کریں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ رپورٹ میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے معاملے سے پیچھے ہٹ گیا تو لبنان، شام، غزہ اور دیگر علاقوں میں کیا صورتحال پیدا ہوگی۔
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