ایران۔امریکا امن معاہدے پر پیش رفت، عراقچی اور فیصل بن فرحان میں ٹیلیفونک رابطہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان پیر کے روز ٹیلیفون پر گفتگو ہوئی، جس میں ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے اور اسلام آباد مفاہمت سے متعلق تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب کو ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کے مراحل اور اسلام آباد مفاہمت سے متعلق تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔
عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ معاہدے کی شقوں پر درست اور مکمل عمل درآمد کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے لبنان کے خلاف اسرائیلی کارروائیوں کو مکمل طور پر روکنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے، خطے میں استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں میں سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔
اس موقع پر سید عباس عراقچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان نے خطے میں جاری حالات کے حوالے سے تہران اور ریاض کے درمیان قریبی مشاورت اور سفارتی تعاون جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔
یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی ثالثی اور قطر، سعودی عرب اور ترکی کی حمایت سے کئی ہفتوں کے مذاکرات کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان ایک امن معاہدہ طے پا گیا ہے۔
اعلان کے مطابق اس معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائیوں کے فوری اور مستقل خاتمے کی شق شامل ہے، جبکہ اس معاہدے پر باضابطہ دستخط 19 جون کو جنیوا میں متوقع ہیں۔
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