جنگ کے بعد ایران پہلے سے زیادہ مضبوط اور پرعزم ہو کر ابھرا، غریب آبادی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے بارہ روزہ جنگ کو ایک سال مکمل ہونے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایران اپنے مخالفین کے ساتھ ایک سالہ کشمکش کے بعد پہلے سے زیادہ مضبوط، باشعور اور پرعزم ہو کر ابھرا ہے۔
انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوا، نہ ہی پیچھے ہٹا اور نہ ہی اس کی قوتِ ارادی کمزور ہوئی، بلکہ اس نے اپنے دشمنوں کے مقابل نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
غریب آبادی کے مطابق صہیونی حکومت ایک ایسے نظام کی نمائندگی کرتی ہے جو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ایک آزاد ملک کے کمانڈروں اور سائنس دانوں کو نشانہ بنانے پر انحصار کرتا ہے، اور وہ طاقت کو میدانِ جنگ کے بجائے جارحیت، بے چینی اور جرائم کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کے خون، کمانڈروں اور سائنس دانوں کی قربانیوں اور رہبر معظم کی حکمت عملی کے نتیجے میں آج ایران پہلے سے زیادہ باعزم، باشعور اور مضبوط ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے۔
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