لبنان میں جارحیت نہ رکی تو زیادہ شدید جواب دیا جائے گا، ایران کی سخت وارننگ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈکوارٹر کے کمانڈر نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے جنوبی لبنان اور بیروت کے جنوبی مضافات پر حملے بند نہ کیے تو اسے پہلے سے زیادہ سخت اور مؤثر ردِعمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔
اپنے بیان میں کمانڈر نے کہا کہ اسرائیل لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور امریکہ کی حمایت و بین الاقوامی خاموشی کے سائے میں لبنانی عوام کے خلاف فوجی کارروائیوں میں اضافہ کر رہا ہے۔
انہوں نے اسرائیل کی جانب سے ممنوعہ ہتھیاروں، خصوصا فاسفورس بموں، کے استعمال کو جنگی جرائم قرار دیا۔
کمانڈر کے مطابق ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ بیروت کے جنوبی مضافات ضاحیہ کے خلاف فوجی کارروائیوں میں توسیع ناقابل قبول ہوگی، تاہم اسرائیل نے ان انتباہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا، جسے تمام سرخ لکیروں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ ضاحیہ پر حملوں میں توسیع کی صورت میں مقبوضہ علاقوں میں مخصوص اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔
کمانڈر نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج فوری طور پر جنوبی لبنان اور ضاحیہ پر حملے بند کرے، کیونکہ اس علاقے میں کسی بھی نئی کشیدگی یا ایران کی جوابی کارروائی کے خلاف کسی ردعمل کا جواب زیادہ طاقتور اور دور رس حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو اسرائیل اور اس کے حامیوں کے خلاف فوجی کارروائیوں کا دائرہ بھی وسیع کیا جاسکتا ہے۔
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