دشمن نے یمن کی سلامتی کو نشانہ بنایا ہے، عبدالملک الحوثی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی انصاراللہ تحریک کے سربراہ عبدالملک الحوثی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن سلامتی کے میدان میں بڑے پیمانے پر دراندازی کی کوششیں کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ دشمن انسانی عنوانات اور امدادی اداروں کو بھی دراندازی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ یمن میں اس کی واضح مثال دیکھی گئی۔
عبدالملک الحوثی نے مزید کہا کہ ان اداروں سے وابستہ نیٹ ورک یمن میں براہ راست صہیونی دشمن کے جرائم میں شریک رہے اور حکومتی اہداف کو نشانہ بنانے میں تعاون کرتے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائیاں ایک بیرونی حکومت کی نگرانی میں انجام دی گئیں اور ان کا رابطہ مقامی عناصر کے ایک گروہ سے تھا۔ اسرائیلی دشمن سے وابستہ نیٹ ورک صرف معلومات جمع کرنے تک محدود نہیں تھے بلکہ اہداف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں میں بھی شریک تھے۔
ان کے بقول ان عناصر نے اسلحہ گوداموں، حساس علاقوں اور اہم مقامات سے متعلق وسیع معلومات جمع کیں جبکہ گرفتار عناصر کے اعترافات مکمل طور پر پیش آنے والے واقعات سے مطابقت رکھتے ہیں۔
انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ دشمن عرب ممالک اور اسلامی ممالک کی منڈیوں سے بڑے پیمانے پر اقتصادی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دو ہزار کی دہائی کے آغاز میں بعض یورپی ممالک اور امریکہ بعض عرب ملکوں کو دھمکیاں دیتے تھے تاکہ ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کو روکا جا سکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکی کمپنیاں عراقی تیل کو لوٹ رہی ہیں اور عراقی عوام سے پہلے خود اس کے منافع سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔
عبدالملک الحوثی نے کہا کہ صحت کا شعبہ بھی دشمن کی خاص توجہ کا مرکز ہے۔ ان کے مطابق بانجھ پن، آبادی پر کنٹرول اور نسل کشی جیسے مسائل کو قوموں کو کمزور کرنے کے منصوبوں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دشمن اپنی سائنسی ترقی اور زہریلے مواد کی تیاری کے ذریعے لوگوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں۔
