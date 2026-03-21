عراق میں دشمن کے اڈوں پر مزاحمتی گروپوں کے میزائل اور ڈرون حملے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی اسلامی مزاحمت نے دعوی کیا ہے کہ اس نے عراق اور خطے میں دشمن کے فوجی اڈوں پر ڈرون اور میزائلوں سے متعدد حملے کیے ہیں۔
عرب ذرائع ابلاغ کے مطابق مزاحمتی گروپوں نے درجنوں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے مجموعی طور پر 27 کارروائیاں کیں، جن میں عراق اور خطے میں موجود دشمن کے مختلف فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ ان حملوں کا ہدف عراق کے اندر اور خطے کے دیگر مقامات پر موجود دشمن کی تنصیبات تھیں۔
اسی دوران عراقی مزاحمتی گروپ اولیاء الدم نے بھی اعلان کیا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی اڈوں کے خلاف 6 خصوصی کارروائیاں کی ہیں۔
تاہم اس گروہ کی جانب سے ان حملوں میں ممکنہ جانی یا مالی نقصان کے بارے میں کوئی تفصیل فراہم نہیں کی گئی۔
