جنگ کا اکیسواں دن: ایران کے شدید میزائل حملے، تل ابیب، حیفا اور اشدود میں اہم تنصیبات نشانہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف ایران کے جوابی حملوں کے اکیسویں دن میدانِ جنگ میں نمایاں پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے اسرائیل کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق4 آپریشن کی 66ویں لہر میں "یا اباعبداللہ الحسینؑ" کے نعرے کے ساتھ حیفا اور اشدود کی آئل ریفائنریز کو نشانہ بنایا، جو اسرائیل کی اہم ترین تیل تنصیبات سمجھی جاتی ہیں۔ اس کارروائی میں قیام، ذوالفقار، خیبرشکن اور قدر جیسے میزائل استعمال کیے گئے۔
رپورٹ کے مطابق اسی حملے میں الخرج ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا جسے خطے میں امریکی جنگی طیاروں ایف‑16، ایف‑35 اور آواکس طیاروں کے لیے اہم ایندھن فراہم کرنے والا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بحرین اور متحدہ عرب امارات میں موجود شیخ عیسیٰ اور الظفرہ کے فوجی اڈوں کا بھی ذکر کیا گیا جنہیں امریکی فوج کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز بتایا جاتا ہے۔
سپاہ پاسداران کے مطابق 66واں مرحلہ "یا زہراؑ" کے نعرے کے ساتھ شہید قاسم سلیمانی اور ابومہدی المهندس کے نام سے انجام دی گئی جس میں قدر، خرمشہر اور خیبرشکن میزائلوں کے ساتھ خودکش ڈرونز استعمال کیے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں تل ابیب، مغربی القدس اور حیفا میں زور دار دھماکے سنے گئے۔
ادھر ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ 13 ارب ڈالر مالیت کا امریکی طیارہ بردار جہاز یو ایس ایس جیرالڈ آر فورڈ اچانک جنگی علاقے سے پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خاتم الانبیاء مرکزی قرارگاہ کے ترجمان نے اسے امریکی طاقت کی کمزوری کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ دشمن کی مادی قوت اتنی مضبوط نہیں جتنی دکھائی جاتی ہے۔
سپاہ پاسداران نے خبردار کیا ہے کہ اگر کشیدگی جاری رہی تو خطے میں توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
