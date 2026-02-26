افغانستان کا پاکستان پر جوابی حملہ، سرحدی کشیدگی میں اضافہ+ ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، افغانستان کی عبوری حکومت کے ایک فوجی عہدیدار نے الجزیرہ سے گفتگو میں کہا کہ پکتیکا اور ننگرہار صوبوں پر مبینہ فضائی حملوں کے جواب میں پاکستانی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔
دوسری جانب لبنانی نشریاتی ادارے المیادین نے بھی ایک افغان فوجی اہلکار کے حوالے سے سرحدی مقامات پر جوابی حملوں کی تصدیق کی ہے۔ افغان سیکیورٹی ذریعے کے مطابق افغان فورسز نے پاکستان کی 10 فوجی چوکیاں قبضے میں لینے اور مزید 5 کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے ساتھ وسیع علاقوں میں جھڑپوں کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔
خبر ایجنسی رائٹرز نے افغان حکومت کے ترجمان کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ سرحد پر بڑے پیمانے پر کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
ادھر خبرگزاری صدای افغان (آوا) نے سرحدی علاقوں میں حملوں کی مبینہ ویڈیوز نشر کرتے ہوئے ایک طالبان عہدیدار کے حوالے سے کہا کہ مشرقی صوبوں میں پاکستانی فوج کے خلاف “جوابی کارروائی” شروع کر دی گئی ہے۔
تاحال پاکستان کی جانب سے ان دعوؤں پر باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا۔
دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق صورتحال نہایت حساس ہے اور اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو خطے کے امن و استحکام پر اثرات مرتب ہوسکتے ہیں۔
