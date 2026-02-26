ٹرمپ کی امریکی کانگریس کے دو مسلم اراکین کو ملک سے نکالنے کی درخواست

مہر خبررساں ایجنسی کے مطابق، اپنے خطاب کے دوران ٹرمپ جب اپنی حکومت کی امیگریشن پالیسی اور کریک ڈاؤن کا دفاع کر رہے تھے تو اس دوران عمر اور طلیب نے احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے کہ ’آپ نے امریکیوں کو قتل کیا ہے‘۔
بعد ازاں صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر دونوں ارکان کو ’بدعنوان اور کرپٹ سیاست دان‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کا رویہ غیر مناسب تھا اور وہ امریکا کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔
الہان عمر، جو ریاست منی سوٹا سے رکنِ کانگریس ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدر کو یاد دلایا کہ ان کی انتظامیہ کی پالیسیوں کے باعث ان کے دو حلقہ انتخاب کے افراد ہلاک ہوئے۔
