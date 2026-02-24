اقوام متحدہ کا غزہ اور سوڈان میں درپیش بحران پر اظہار تشویش

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اقوام متحدہ نے سوڈان اور غزه میں بگڑتی انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، عالمی ادارے کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور کے ترجمان ہنس لرکہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ سوڈان میں 20 ملین سے زائد افراد فوری انسانی امداد کے محتاج ہیں۔ حالیہ جھڑپوں اور بدامنی نے لاکھوں شہریوں کو بنیادی ضروریات سے محروم کردیا ہے۔
انہوں نے متحارب فریقین پر زور دیا کہ وہ انسانی ہمدردی کی تنظیموں اور امدادی کارکنوں کو بلا رکاوٹ متاثرہ علاقوں تک رسائی دیں تاکہ غیر مسلح شہریوں تک ہنگامی امداد پہنچائی جاسکے۔
ترجمان نے غزہ کی صورتحال کو بھی انتہائی تباہ کن قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو انسانی بحران مزید سنگین صورت اختیار کرسکتا ہے۔
