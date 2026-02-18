پرامن جوہری پروگرام ایران کا ناقابل انکار حق اور جوہری ہتھیار انسانیت بڑا خطرہ ہے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اقوام متحدہ کی تخفیف اسلحہ کانفرنس کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیار انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔
انہوں نے اپنے خطاب میں زور دیا کہ ایران ہمیشہ پرامن جوہری توانائی کے راستے پر گامزن رہا ہے اور ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ محفوظ جوہری تنصیبات پر حملے جنگی جرم کے زمرے میں آتے ہیں۔
وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کی جانب سے ان حملوں کی واضح مذمت نہ کرنا ایک خطرناک مثال قائم کرتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے جامع حفاظتی نظام کے تحت تعاون جاری رکھے گا اور یہ تعاون مکمل طور پر تکنیکی اور غیر جانبدار بنیادوں پر ہونا چاہیے۔
سید عباس عراقچی نے کہا کہ بعض مغربی ممالک، خصوصاً امریکہ کا طرز عمل مذاکراتی عمل کو کمزور کر رہا ہے۔
بعد ازاں انہوں نے بتایا کہ ان کی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے ساتھ تکنیکی امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی جس میں ایران اور ایجنسی کے درمیان تکنیکی تعاون کو جاری رکھنے کے طریقہ کار پر بات چیت کی گئی۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس دوران ایجنسی کے ممکنہ کردار پر بھی تبادلہ خیال ہوا جو وہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی اور امریکہ کے درمیان ادا کر سکتی ہے۔
