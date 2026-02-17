امریکی بیڑے سے خطرناک وہ ہتھیار ہیں جو اس کو سمندر کی تہہ میں پہنچا دیں، رہبر معظم

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی خامنہ ای نے امریکہ کو انتباہ کیا ہے کہ ٹرمپ مسلسل کہتے رہتے ہیں کہ ہماری فوج دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ لیکن دنیا کی سب سے طاقتور فوج بھی کبھی کبھار اتنا شدید نقصان اٹھاسکتی ہے کہ دوبارہ سنبھلنا ممکن نہ رہے۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ایران کی طرف جنگی جہاز بھیجے ہیں۔ ٹھیک ہے، جنگی جہاز یقینا خطرناک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اس بحری جہاز کو سمندر کی تہہ میں دھکیل سکتا ہے۔
تبریز کے عوام کے تاریخی قیام کی مناسبت سے صوبہ مشرقی آذربائجان کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا کہ پچھلے 47 سالوں سے امریکہ اسلامی جمہوری نظام کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے اور یہ بات اپنے عوام کے سامنے شکایت کی صورت میں کہی۔ 47 سالوں سے امریکہ اسلامی انقلاب کو ختم نہیں کر سکا۔ یہ ایک اچھا اعتراف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم بھی یہ کام نہیں کر پاؤگے۔
انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات میں متعدد جانیں ضائع ہوئیں۔ ان کو تین گروہوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
پہلا گروہ وہ لوگ ہیں جو ملک کی حفاظت اور نظام کی سیکورٹی کے لیے کام کر رہے تھے، جن میں پولیس، بسیج، سپاہ کے اہلکار اور ان کے ہمراہ چلنے والے افراد شامل ہیں۔ یہ سب اپنے فرض کی انجام دہی میں شہید ہوئے اور برترین شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔
دوسرا گروہ عام شہری ہیں جو راستے میں گزر رہے تھے اور دشمن کی سازش کے نتیجے میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ شرپسندوں کے ساتھ ان کا کچھ تعلق نہ تھا۔ انہیں بھی شہید تسلیم کیا جانا چاہیے۔
تیسرا گروہ وہ افراد ہیں جو فریب میں آ کر یا ناتجربہ کاری کی وجہ سے فسادی عناصر کے ساتھ شامل ہوگئے۔ یہ لوگ بھی ہماری قوم کا حصہ ہیں، اور بہت سے افراد بعد میں پشیمان ہوئے اور معافی کے طلبگار بنے۔ جن میں سے کچھ ہلاک ہوئے، انہیں بھی شہید مانا گیا، اور یہ فیصلہ درست تھا۔
انہوں نے واضح کیا کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے دشمن سے مدد لی، اسلحہ یا پیسہ وصول کیا، یا فتنے کے سرغنہ تھے، انہیں اس دائرے میں شامل نہیں کیا گیا۔ باقی تمام افراد، خواہ وہ سیکیورٹی اہلکار ہوں، راہگیر ہوں یا مختصر مدت کے لیے فتنے میں شامل ہوئے، یہ سب ہمارے فرزند ہیں۔ ہم ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان کے قصور معاف کرے اور ان پر رحم فرمائے۔
