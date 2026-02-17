ایران اور امریکا مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں ہوگا

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران اور امریکہ کے درمیان غیر مستقیم مذاکرات کا دوسرا دور آج جنیوا میں عمان کی ثالثی کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ گفتگو محتاط فضا میں صرف ایٹمی معاملے پر مرکوز ہے۔
تہران نتیجہ خیز سفارت کاری کے نقطۂ نظر کے ساتھ اس دور میں شریک ہوا ہے، جس کا مقصد ایران کے ایٹمی حقوق کا تحفظ اور پابندیوں کے خاتمے کی پیش رفت ہے۔ ایرانی حکام پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ مذاکرات کا ایجنڈا صرف ایٹمی موضوع تک محدود ہے اور اس کے علاوہ کسی مسئلے کو زیر بحث نہیں لایا جائے گا۔
اسی دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی جنیوا میں اسلحہ کے خاتمے سے متعلق کانفرنس میں شرکت کے لیے بھی موجود ہیں۔
یہ مذاکرات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب تہران ایک متوازن معاہدے تک پہنچنے کے لیے اپنی سنجیدگی اور آمادگی پر زور دے رہا ہے، جبکہ پیش رفت کو امریکی فریق کے مستقل مؤقف اور پیشہ ورانہ طرز عمل سے مشروط قرار دیا جا رہا ہے۔
