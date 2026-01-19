جنوبی لبنان پر قابض اسرائیلی کا حملہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنانی ذرائع نے جنوب لبنان کے علاقوں میں اسرائیلی جنگنیوں کے حملوں کی اطلاع دی ہے۔
المیادین کے ایک صحافی نے انصار، الریاحن، وادی برغز، المحدودیہ المروج اور التفاح علاقے میں اسرائیلی حملے کی خبر دی ہے۔
مختلف علاقوں کو کئی بار قابض اسرائیلی فوج کی فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
لبنان کے جنوب میں اسرائیلی فوج کے ان بھاری اور شدید فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کی رپورٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی۔
واضح رہے کہ قابض اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے زیرکنٹرول ہتھیاروں کے ڈپو، میزائل سائٹس اور حزب اللہ کے اہلکاروں کے تربیتی مراکز کو جنوب لبنان میں نشانہ بنایا ہے۔
آپ کا تبصرہ